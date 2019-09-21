При столкновении двух иномарок в Сургуте пострадали 8 человек
Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 20 на 21 сентября в городе Сургут. При столкновении двух иномарок пострадали 8 человек.
По данным ГИБДД Сургута, около полуночи 20 сентября рядом с домом № 9 по улице Университетской столкнулись «Киа Рио» и «Тойота Камри». 20-летний водитель «Тойота Камри» двигался по Университетской в сторону Энергетиков, а 24-летний водитель «КИА Рио» разворачивался на Университетской в сторону Ленина. Согласно медосвидетельствования ю, оба водителя были трезвы.
Водители и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. В больнице на данный момент находятся четыре человека.
ИСТОЧНИК KP.RU