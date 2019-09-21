2019-09-21T13:27:10+03:00
Происшествия

При столкновении двух иномарок в Сургуте пострадали 8 человек

Водители были трезвыми
Алена Кульмухаметова
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При столкновении двух иномарок в Сургуте пострадали 8 человек. Фото из соцсети ВКонтактеПри столкновении двух иномарок в Сургуте пострадали 8 человек. Фото из соцсети ВКонтакте
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Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 20 на 21 сентября в городе Сургут. При столкновении двух иномарок пострадали 8 человек.

По данным ГИБДД Сургута, около полуночи 20 сентября рядом с домом № 9 по улице Университетской столкнулись «Киа Рио» и «Тойота Камри». 20-летний водитель «Тойота Камри» двигался по Университетской в сторону Энергетиков, а 24-летний водитель «КИА Рио» разворачивался на Университетской в сторону Ленина. Согласно медосвидетельствования ю, оба водителя были трезвы.

Водители и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. В больнице на данный момент находятся четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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