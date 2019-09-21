СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-21T10:44:02+03:00

Сургутянин украл у знакомого приглянувшийся ему телефон. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 21-летнего жителя посёлка Солнечный о краже сотового телефона стоимостью порядка 9 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, оперативники задержали вора. Им оказался 32-летний знакомый заявителя. Нарушитель пояснил, что во время распития спиртных напитков он украл гаджет, который ему приглянулся ранее. Телефон злоумышленник хотел оставить себя для дальнейшего пользования. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU