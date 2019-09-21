СЕГОДНЯ 06:24 2019-09-21T06:24:09+03:00

Погода в Югре 21 сентября: похолодало и небольшие дожди. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В субботу 21 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, утром в отдельных районах туман. Ветер западный с переходом на южный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6,+11 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный с переходом на южный 6-11 метро в секунду. Температура воздуха днем составит +8,+10 градусов.

В Сургуте облачно, дождь. Ветер западный, юго-западный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5, +8 градусов.

В Нижневартовске облачно и небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU