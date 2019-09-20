Погорельцам из Нижневартовска правительство округа выделило дополнительные средства
Правительством Югры принято решение о выделении средств из резервного фонда для выплаты материальной помощи семьям, жилое помещение и имущество которых пострадало на пожаре 12 февраля 2019 года в жилом многоквартирном доме по ул. Чапаева Нижневартовска.
Как отметила глава региона Наталья Комарова, для помощи югорчанам выделено 5,7 млн рублей. Размер единовременной материальной поддержки будет устанавливаться конкретно для каждой семьи в зависимости от нанесенного ущерба, но не более 110 тысяч рублей.
- Это решение принято по следам моей договоренности с гражданами, жителями города Нижневартовска, которые пострадали от пожара, - добавила губернатор.
По словам директора департамента социального развития Югры Светланы Давиденко, единовременную материальную помощь получат 59 семей.
ИСТОЧНИК KP.RU