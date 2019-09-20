2019-09-20T15:21:08+03:00
Происшествия

В Сургутском районе обрушился мост

Движение транспорта по нему прекращается
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургутском районе обрушился мост. Фото из соцсети ВКонтакте из блога Андрея ТрубецкогоВ Сургутском районе обрушился мост. Фото из соцсети ВКонтакте из блога Андрея Трубецкого
Изменить размер текста:

В пятницу 20 сентября с семи вечера полностью прекращается движение транспорта через ручей «Перевесный» в Сургутском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем блоге.

«Белый Яр, внимание! В связи с обрушением сопряжения моста через ручей "Перевесный", по нему прекращается любое движение пешеходов и машин с 19:00, 20 сентября. Про ремонт и другую информацию мы сообщим позже», -пишет руководитель муниципалитета.

Добавим, что пострадавших при инциденте нет. Дорожное покрытие моста проломилось и образовалась большая трещина. По этой причине ради безопасности югорчан мост будет перекрыт на время ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24