СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-20T15:21:08+03:00

В Сургутском районе обрушился мост. Фото из соцсети ВКонтакте из блога Андрея Трубецкого

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В пятницу 20 сентября с семи вечера полностью прекращается движение транспорта через ручей «Перевесный» в Сургутском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем блоге.

«Белый Яр, внимание! В связи с обрушением сопряжения моста через ручей "Перевесный", по нему прекращается любое движение пешеходов и машин с 19:00, 20 сентября. Про ремонт и другую информацию мы сообщим позже», -пишет руководитель муниципалитета.

Добавим, что пострадавших при инциденте нет. Дорожное покрытие моста проломилось и образовалась большая трещина. По этой причине ради безопасности югорчан мост будет перекрыт на время ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU