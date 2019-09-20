Сургутянин отдаст выручку от продажи наркотиков государству
Торговец наркотиков за свои преступления оказался за решеткой. Кроме того, ему придется выплатить деньги государству, заработанные преступным путем.
Прокурор Сургутского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в бюджет государства суммы, полученной им в результате незаконного сбыта наркотических средств.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в результате совершения указанного преступления наркосбытчик получил более 85 тыс. рублей.
Рассмотрев исковое заявление прокуратуры, суд установил, что сделка по получению денег является ничтожной, применил к сделке последствия ее ничтожности и взыскал с осужденного 85 тыс. рублей в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU