СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-20T15:09:05+03:00

Сургутянин отдаст выручку от продажи наркотиков государству. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Торговец наркотиков за свои преступления оказался за решеткой. Кроме того, ему придется выплатить деньги государству, заработанные преступным путем.

Прокурор Сургутского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного в бюджет государства суммы, полученной им в результате незаконного сбыта наркотических средств.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в результате совершения указанного преступления наркосбытчик получил более 85 тыс. рублей.

Рассмотрев исковое заявление прокуратуры, суд установил, что сделка по получению денег является ничтожной, применил к сделке последствия ее ничтожности и взыскал с осужденного 85 тыс. рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU