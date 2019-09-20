Югра проведет налоговый эксперимент для самозанятых граждан

СЕГОДНЯ 15:01 2019-09-20T15:01:37+03:00

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О вступлении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в состав участников эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» заявили 20 сентября,члены совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Югре.

По официальным данным этот эксперимент приносит только положительные результаты, потому что не секрет, что какая-то экономически активная часть населения работает в теневом секторе, в котором налоги не уплачиваются, создавая не рыночные, не конкурентные условия. Введение этого режима позволит «самозанятым» выйти из тени, получать социальные гарантии от государства – пенсионное и медицинское обеспечение.

Генеральный директор Сургутской Торгово-промышленной палаты Владимир Болотов выразил мнение, что перед тем как вводить этот эксперимент на территории Югры, нужно подождать более детальных результатов от тех территорий, где этот эксперимент уже проводится.

Но руководитель УФНС России по Югре Ольга Литова подчеркнула, что налоговая служба в целом уже сейчас положительно оценивает результаты этого эксперимента.

По итогам открытого голосования большинство участников совета поддержали введение на территории Югры эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU