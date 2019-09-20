СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-20T14:51:49+03:00

«Электрики» выманили за странные приборы у пенсионеров из Урая 48 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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В дежурную часть полиции Урая поступили заявления от трех пенсионерок 1937 и 1940 годов рождения. Потерпевшие пояснили, что к ним в квартиры приходили двое мужчин под видом электриков.

Незнакомцы, делая замеры напряжения электроэнергии в сети квартир и поясняли, что напряжение сети превышает допустимую норму и в скором времени у них могут отключить электроэнергию, либо может произойти пожар. Чтобы избежать такой ситуации мошенники предлагали приобрести электроприборы (цифровое реле контроля напряжения «Электрон») за цену, завышенную в несколько раз. В общей сложности жительницы города отдали лже-электрикам почти 48 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишением свободы сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU