СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-20T14:39:48+03:00

В Югре МФЦ перейдут на новую систему работы в 2021 году Фото: Татьяна Коркина

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В постановление правительства Югры, регламентирующее работу системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе, внесены изменения.

По словам директора департамента экономического развития – заместителя губернатора округа Николая Милькиса, переход на централизованную систему многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг будет осуществлен с 1 января 2021 года. 2020 год – станет переходным периодом.

- Переход на централизованную систему позволит повысить эффективность управления МФЦ в автономном округе, рационально распределять материально-технические и финансовые ресурсы, необходимые для организации предоставления государственных и муниципальных услуг в структурных подразделениях МФЦ, а также оптимизировать штатную численность МФЦ путем сокращения аппарата управления и вспомогательного персонала, - отметил Николай Милькис.

Кроме того, изменения помогут обеспечить упрощенное взаимодействие единого МФЦ с властями и фондами.

Кроме того, изменятся условия труда и финансовое обеспечение работников МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU