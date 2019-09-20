2019-09-20T14:39:48+03:00
Общество

В Югре МФЦ перейдут на новую систему работы в 2021 году

Изменятся условия труда и финансовое обеспечение работников центра
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре МФЦ перейдут на новую систему работы в 2021 годуВ Югре МФЦ перейдут на новую систему работы в 2021 годуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В постановление правительства Югры, регламентирующее работу системы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе, внесены изменения.

По словам директора департамента экономического развития – заместителя губернатора округа Николая Милькиса, переход на централизованную систему многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг будет осуществлен с 1 января 2021 года. 2020 год – станет переходным периодом.

- Переход на централизованную систему позволит повысить эффективность управления МФЦ в автономном округе, рационально распределять материально-технические и финансовые ресурсы, необходимые для организации предоставления государственных и муниципальных услуг в структурных подразделениях МФЦ, а также оптимизировать штатную численность МФЦ путем сокращения аппарата управления и вспомогательного персонала, - отметил Николай Милькис.

Кроме того, изменения помогут обеспечить упрощенное взаимодействие единого МФЦ с властями и фондами.

Кроме того, изменятся условия труда и финансовое обеспечение работников МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24