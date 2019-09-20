СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-20T13:56:48+03:00

Двух югорчан будут судить за фиктивную прописку иностранцев. Фото с сайта pixabay.com

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Полицейские Сургутского района выявили два факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Так, 60-летний житель Лянтора и 31-летний житель поселка Барсово зарегистрировали у себя иностранцев без намерения предоставлять им данные помещения для проживания.

В отношении сургутян возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Согласно действующему законодательству за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU