2019-09-20T13:43:42+03:00
Общество

Во время экологической акции в Сургуте собрано 60 тонн макулатуры

Собранное сырье перевезут в Пермь для вторичной переработки
Алена Кульмухаметова
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Во время экологической акции в Сургуте собрано 60 тонн макулатуры. Фото с сайта администрации города СургутВо время экологической акции в Сургуте собрано 60 тонн макулатуры. Фото с сайта администрации города Сургут
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Организаторы городской экологической акции «Спаси дерево» собрали более 60 тонн макулатуры. С 16 мая по 7 июня и с 19 августа по 13 сентября в Сургуте вели сбор картона, старых газет, журналов, бумажной продукции. По сравнению с результатами акции прошлого года объем собранной макулатуры вырос в два раза.

Специалисты пунктов по работе с населением приняли более 22 тонн макулатуры – в три раза больше, чем в 2018 году. Пункты № 9, 16, 21 стали лидерами акции, в каждом из них собрано более четырех тонн.

Самый возрастной участник акции Юлия Гжибовская (82 года) принесла более пяти килограммов макулатуры. Пятилетняя Екатерина Салтыкова вместе с мамой сдала 250 килограммов бумаги и картона.

Собранную макулатуру перевезут в Пермь для вторичной переработки. Из полученного сырья на заводе изготовят средства гигиены, картон, упаковочную бумагу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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