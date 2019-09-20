СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-20T13:01:44+03:00

Два молодых жителей Лангепаса пойдут под суд за уклонение от воинской службы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Следователи Лангепаса завершили расследование двух уголовных дел в отношении 20-летних местных жителей. Им предъявлены обвинения в уклонении от прохождения воинской службы.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, признанным годными для прохождения военной службы молодым людям сотрудниками военного комиссариата округа были вручены повестки о явке в военный комиссариат для проведения мероприятий по призыву на военную службу. Несмотря на это, ни один из них в указанные в повестках сроки в военкомат не явился, уклонившись от прохождения воинской службы.

В настоящее время уголовные дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после этого обвиняемые предстанут перед судом.

Санкция ст. 328 УК РФ предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU