2019-09-20T12:55:57+03:00
Общество

Вартовчан приглашают на ярмарку сельскохозяйственной продукции

Она пройдет в выходные
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан приглашают на ярмарку сельскохозяйственной продукции. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан приглашают на ярмарку сельскохозяйственной продукции. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жителей и гостей Нижневартовска приглашают посетить сезонную выставку сельскохозяйственной продукции. Она состоится 21-22 сентября по адресу: улица 60 лет Октября, квартал «Прибрежный-1», район бывшей автостанции (площадка напротив ДК «Октябрь»).

По информации администрации города Нижневартовск, с 10 до 16 часов покупатели смогут приобрести свежее мясо и мясопродукты, овощи, молочную и рыбную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, фрукты, саженцы, рассаду и др.

Отметим, что с наступлением осени в Ханты-Мансийском автономном округе проходят ярмарки, где аграрии округа и соседних регионов предлагают продукцию собственного ппроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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