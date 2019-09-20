СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-20T12:55:57+03:00

Вартовчан приглашают на ярмарку сельскохозяйственной продукции. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Она пройдет в выходные

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Жителей и гостей Нижневартовска приглашают посетить сезонную выставку сельскохозяйственной продукции. Она состоится 21-22 сентября по адресу: улица 60 лет Октября, квартал «Прибрежный-1», район бывшей автостанции (площадка напротив ДК «Октябрь»).

По информации администрации города Нижневартовск, с 10 до 16 часов покупатели смогут приобрести свежее мясо и мясопродукты, овощи, молочную и рыбную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, фрукты, саженцы, рассаду и др.

Отметим, что с наступлением осени в Ханты-Мансийском автономном округе проходят ярмарки, где аграрии округа и соседних регионов предлагают продукцию собственного ппроизводства.

ИСТОЧНИК KP.RU