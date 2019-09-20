СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-20T12:47:35+03:00

Житель Сургута с угрозами отнял у девушки-подростка телефон и сдал его в ломбард. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы

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Отнял телефон, сдал его в ломбард, а вырученные за него деньги потратил молодой житель Сургута. Впереди его ждет суд.

В следственном комитете Югры сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Сургута. Подозреваемый с применением насилия и угрозой применения насилия забрал у 17-летней знакомой смартфон стоимостью свыше 22 тысяч рублей, который сдал в ломбард, потратив полученные деньги на личные нужды .

По уголовному делу проводятся следственные действия. Принимаются меры к установлению и возврату имущества потерпевшей.

За совершение данного преступления подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU