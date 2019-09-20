Житель Сургута с угрозами отнял у девушки-подростка телефон и сдал его в ломбард
Отнял телефон, сдал его в ломбард, а вырученные за него деньги потратил молодой житель Сургута. Впереди его ждет суд.
В следственном комитете Югры сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Сургута. Подозреваемый с применением насилия и угрозой применения насилия забрал у 17-летней знакомой смартфон стоимостью свыше 22 тысяч рублей, который сдал в ломбард, потратив полученные деньги на личные нужды .
По уголовному делу проводятся следственные действия. Принимаются меры к установлению и возврату имущества потерпевшей.
За совершение данного преступления подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU