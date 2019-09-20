В Сургуте ради безопасности детей изменят график движения мусоровозов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-20T12:04:00+03:00

Сбор отходов будет производится в девять утра

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Региональный оператор по вывозу мусора в регионе «Югра-Экология» направил письма своим подрядчикам в Сургуте и Сургутском районе с просьбой изменить график работы спецтехники на территориях, прилегающих к школам и детским садам.

Напомним, вывоз мусора в городе происходит в семь утра. Администрация Сургута призвала единого регоператора начинать сбор отходов с 9.00, как это делали раньше управляющие компании. Предложение мэрии связано с прошлогодней трагедией, когда на улице Энергетиков мусоровоз насмерть задавил первоклассника.

Также добавим, что в Югре в течение года произошло три несчастных случая с участием пешеходов и спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU