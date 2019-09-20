2019-09-20T11:54:48+03:00
Происшествия

Житель Нижневартовска из мести к подруге делился ее интимными фото с друзьями

Мужчине грозит тюремный срок
Алена Кульмухаметова
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Житель Нижневартовска из мести к подруге делился ее интимными фото с друзьями. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЖитель Нижневартовска из мести к подруге делился ее интимными фото с друзьями. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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После расставания с возлюбленной вартовчанин решил отомстить своей возлюбленной и выбрал незаконный способ. Он поделился со знакомыми и друзьями ее приватными фото.

По информации следственного комитета Югры, в отношении мужчины следователями возбуждено уголовное Согласно расследованию, 38-летний житель Нижневартовска после расставания со своей сожительницей, желая отомстить женщине, распространил ее интимные фотографии среди общих друзей и знакомых.

По уголовному делу проводятся следственные действия. За совершение преступления мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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