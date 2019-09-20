Житель Нижневартовска из мести к подруге делился ее интимными фото с друзьями
После расставания с возлюбленной вартовчанин решил отомстить своей возлюбленной и выбрал незаконный способ. Он поделился со знакомыми и друзьями ее приватными фото.
По информации следственного комитета Югры, в отношении мужчины следователями возбуждено уголовное Согласно расследованию, 38-летний житель Нижневартовска после расставания со своей сожительницей, желая отомстить женщине, распространил ее интимные фотографии среди общих друзей и знакомых.
По уголовному делу проводятся следственные действия. За совершение преступления мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU