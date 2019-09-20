2019-09-20T11:46:52+03:00
Общество

В Югре чиновникам ужесточат наказание за недостоверные сведения о доходах

Реестры будут проверять строже
Алена Кульмухаметова
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В Югре чиновникам ужесточат наказание за недостоверные сведения о доходах. Фото с сайта pixabay.comВ Югре чиновникам ужесточат наказание за недостоверные сведения о доходах. Фото с сайта pixabay.com
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В правительстве Югры прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провела ее председатель, губернатор автономного округа Наталья Комарова.

Глава региона акцентировала внимание членов комиссии на то, что общественности важно знать, что представленные сведения достоверные.

Было отмечено, что в 2018 году, после проверки предоставленных сведений, досрочно были прекращены полномочия восемь депутатов органов местного самоуправления.

В этом году мной подписано распоряжение о проведении соответствующих проверок в отношении еще 10 депутатов. Ранее в отношении депутатов единственной мерой ответственности за предоставление недостоверных сведений являлось сложение депутатских полномочий. В июле этого года федеральное законодательство изменено. Теперь позволяется в случае несущественного искажения сведений применить такие меры ответственности, как предупреждение, запрет исполнять полномочия на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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