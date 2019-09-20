2019-09-20T11:01:07+03:00
Общество

«Кросс Наций» стартует через несколько часов в Югре

Участвовать могут дети и взрослые
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
«Кросс Наций» стартует через несколько часов в Югре. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"«Кросс Наций» стартует через несколько часов в Югре. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
Изменить размер текста:

Уже в эту субботу 21 сентября в Центре зимних видов спорта имени Филипенко состоится Всероссийский день бега — "Кросс нации". Напомним, общий старт состоится в 13:00, а спортивные забеги начнутся с 9:30. Об этом сообщает портал «ЮграМегаСпорт».

Для детей организаторы приготовили развлекательную программу. Кроме того, что самые юные спортсмены смогут вместе со своими родителями принять участие в массовом старте, в здании ВИП-трибуны для них будет организована детская зона с аниматорами в костюмах, конкурсами, викторинами и аквагримом.

По традиции все фотографии, которые участники «Кросса нации — 2019» опубликуют на своих страницах в Instagram с хэштегом #КроссНацииХМ, в режиме реального времени будут выведены на экран Центра зимних видов спорта, где и пройдет спортивный праздник. Авторов самых оригинальных фотографий ждут памятные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24