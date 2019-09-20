СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-20T11:01:07+03:00

«Кросс Наций» стартует через несколько часов в Югре. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

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Уже в эту субботу 21 сентября в Центре зимних видов спорта имени Филипенко состоится Всероссийский день бега — "Кросс нации". Напомним, общий старт состоится в 13:00, а спортивные забеги начнутся с 9:30. Об этом сообщает портал «ЮграМегаСпорт».

Для детей организаторы приготовили развлекательную программу. Кроме того, что самые юные спортсмены смогут вместе со своими родителями принять участие в массовом старте, в здании ВИП-трибуны для них будет организована детская зона с аниматорами в костюмах, конкурсами, викторинами и аквагримом.

По традиции все фотографии, которые участники «Кросса нации — 2019» опубликуют на своих страницах в Instagram с хэштегом #КроссНацииХМ, в режиме реального времени будут выведены на экран Центра зимних видов спорта, где и пройдет спортивный праздник. Авторов самых оригинальных фотографий ждут памятные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU