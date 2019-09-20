СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-20T10:54:23+03:00

В Югре пьяный вахтовик утопил в реке угнанную спецтехнику. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Накануне в дежурную часть полиции Нефтеюганского района поступило сообщение директора одного из предприятий о том, что с базы угнан автомобиль «МАН» и пропал экскаватор.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В кратчайшие сроки техника была найдена. Она была утоплена в водоеме недалеко от базы. Работник, закрепленный за техникой, на рабочем месте отсутствовал, на звонки не отвечал.

Работника задержали. Им оказался 27-летний житель Омской области. Полицейским он рассказал, что накануне вечером он на служебном транспорте отправился в ближайший магазин за выпивкой. Будучи пьяным, не справился с управлением и въехал в реку. Большегруз забуксовал. Понимая, что самостоятельно вызволить автомобиль не сможет, вахтовик вернулся на территорию предприятия за экскаватором. В результате действий злоумышленника, спецтехника также оказалась в воде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автотранспортом или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU