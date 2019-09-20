В Нижневартовске стартовал городской конкурс фотографий
«Думы о городе. Фото на память» - под таким названием в Нижневартовске стартовал фотоконкурс, посвящённый 25-летию со дня образования Думы города.
По данным организаторов, фотоконкурс проходит по трём номинациям: городской пейзаж, архитектура и ландшафты, мои любимые места города. Лучшие работы творческого состязания определит специальная комиссия.
Награждение призёров состоится в торжественной обстановке. Фотографии победителей, присланные на конкурс, будут размещены на рекламных баннерах на улицах столицы Самотлора.
Присылать заявки на участие в фотоконкурсе и работы можно до 31 октября 2019 года в информационный отдел Думы города по электронному адресу: bormotov@n-vartovsk.ru или kapanina@n-vartovsk.ru.
Подробнее познакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте органов местного самоуправления в разделе «Распоряжения председателя Думы» и в социальных сетях Думы Нижневартовска.
ИСТОЧНИК KP.RU