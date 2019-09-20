СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-20T10:42:06+03:00

В Нижневартовске стартовал городской конкурс фотографий . Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Работы можно присылать до 31 октября

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«Думы о городе. Фото на память» - под таким названием в Нижневартовске стартовал фотоконкурс, посвящённый 25-летию со дня образования Думы города.

По данным организаторов, фотоконкурс проходит по трём номинациям: городской пейзаж, архитектура и ландшафты, мои любимые места города. Лучшие работы творческого состязания определит специальная комиссия.

Награждение призёров состоится в торжественной обстановке. Фотографии победителей, присланные на конкурс, будут размещены на рекламных баннерах на улицах столицы Самотлора.

Присылать заявки на участие в фотоконкурсе и работы можно до 31 октября 2019 года в информационный отдел Думы города по электронному адресу: bormotov@n-vartovsk.ru или kapanina@n-vartovsk.ru.

Подробнее познакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте органов местного самоуправления в разделе «Распоряжения председателя Думы» и в социальных сетях Думы Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU