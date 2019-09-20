СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-20T10:02:12+03:00

Житель Мегиона оплатил в виртуальной игре криптовалюту на 900 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

После списания денег мужчина отправился в полицию

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано восемь дистанционных преступлений. Жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Нягани, Лангепаса перевели мошенникам порядка 1 200 000 рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, самая крупная потеря у 46-летнего жителя Мегиона, желая увеличить вложения на биржевом рынке криптовалют путем виртуальной игры, мужчина лишился 900 тысяч рублей.

В Нижневартовске местный житель 2000 года рождения хотел приобрести цветы через социальную сеть, но попался в ловушку мошенников.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU