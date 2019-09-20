Жители дома из поселка Березово были отрезаны от тепла и газоснабжения из-за долгов
Прокуратура Березовского района по обращениям местных жителей провела проверку по факту отсутствия теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирном доме в поселке Березово.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, предоставление коммунальных услуг в многоквартирный дом было прекращено в связи с приостановлением подачи природного газа на крышную котельную дома, так как у товарищества собственников недвижимости образовалась задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Север» за ранее потребленные энергоресурсы.
Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на указанное юридическое лицо обязанности возобновить подачу газа на крышную котельную, а на товарищество собственников недвижимости – обязанности обеспечить предоставление коммунальных услуг.
До рассмотрения дела по существу судом по ходатайству прокуратуры к ответчикам применены обеспечительные меры в виде возобновления подачи газоснабжения.
В настоящее время подача тепла и горячей воды жителям многоквартирного дома осуществляется в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU