Жители дома из поселка Березово были отрезаны от тепла и газоснабжения из-за долгов

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-20T10:47:55+03:00

Жители дома из поселка Березова были отрезаны от тепла и газоснабжения из-за долгов. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура Березовского района по обращениям местных жителей провела проверку по факту отсутствия теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирном доме в поселке Березово.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, предоставление коммунальных услуг в многоквартирный дом было прекращено в связи с приостановлением подачи природного газа на крышную котельную дома, так как у товарищества собственников недвижимости образовалась задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Север» за ранее потребленные энергоресурсы.

Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на указанное юридическое лицо обязанности возобновить подачу газа на крышную котельную, а на товарищество собственников недвижимости – обязанности обеспечить предоставление коммунальных услуг.

До рассмотрения дела по существу судом по ходатайству прокуратуры к ответчикам применены обеспечительные меры в виде возобновления подачи газоснабжения.

В настоящее время подача тепла и горячей воды жителям многоквартирного дома осуществляется в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU