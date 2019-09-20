Жителей Сургута приглашают на велосубботник

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-20T09:44:24+03:00

Более 100 горожан уже заявили о своем желании принять участие в мероприятии

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Ежегодная акция «День отказа от транспорта» состоится 22 сентября в Сургута. В этом году она состоится в новом формате велосубботника.

По данным администрации города Сургут, уже более 100 любителей спорта, природы и активного отдыха подтвердили свое участие в новом формате велосубботника. Горожане, пересев на альтернативный вид транспорта — велосипед, смогут хотя бы на один день уменьшить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а их участие в субботнике поможет сделать город чище.

- В таком формате субботник проводится впервые. В этот день совместно с любителями велосипедов и просто с активными горожанами мы очистим береговую полосу реки Обь в районе ТЦ «Купец, — рассказал заместитель начальника управления по природопользованию и экологии Наиль Шарипов.

Праздник начнется в воскресенье в 12:00 в пойменной части реки Обь в районе ТЦ «Купец», регистрация откроется на час раньше. Велосипедисты смогут оставить свой транспорт на специальной стоянке. Участники мероприятия получат футболки с логотипом акции. Подготовлена культурно-развлекательная программа, зрители увидят выступление нашумевшей рок-группы VИНИЛ, примут участие в конкурсах, розыгрышах и получат подарки от партнёров акции.

ИСТОЧНИК KP.RU