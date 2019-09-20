В Ханты-Мансийске раскрыто две кражи с банковских карт
Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился 47-летний житель города Нефтеюганска с заявлением о краже денег с банковской карты, выпущенной на его имя.
Полицейские установили, что 23-летняя жительница окружного центра воспользовалась доверием заявителя с помощью его банковской карты купила себе мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей.
Мобильный телефон изъят. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Несколькими днями ранее 42-летняя жительница окружного центра утеряла банковскую карту. Невнимательностью женщины воспользовался студент второго курса одного из колледжей города Ханты-Мансийска, который, используя данную карту, приобрел в личное пользование товары и продукты питания на общую сумму более 12 тысяч рублей.
В отношении студента возбуждено уголовное дело статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU