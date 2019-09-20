2019-09-20T09:13:41+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске раскрыто две кражи с банковских карт

Злоумышленники оказались жителями Югры
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске раскрыто две кражи с банковских карт. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске раскрыто две кражи с банковских карт. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился 47-летний житель города Нефтеюганска с заявлением о краже денег с банковской карты, выпущенной на его имя.

Полицейские установили, что 23-летняя жительница окружного центра воспользовалась доверием заявителя с помощью его банковской карты купила себе мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей.

Мобильный телефон изъят. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Несколькими днями ранее 42-летняя жительница окружного центра утеряла банковскую карту. Невнимательностью женщины воспользовался студент второго курса одного из колледжей города Ханты-Мансийска, который, используя данную карту, приобрел в личное пользование товары и продукты питания на общую сумму более 12 тысяч рублей.

В отношении студента возбуждено уголовное дело статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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