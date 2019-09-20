В Нижневартовске модернизируют систему центрального отопления

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-20T08:53:04+03:00

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Вартовчан ждет изменение тарифов на теплоэнергию. Накануне губернатором Югры Натальей Комаровой, главой города Василием Тихоновым и генеральным директором АО «Горэлектросеть» Юрием Елиным было подписано концессионное соглашение. Городские теплосети отданы инвестору.

Об этом сообщает портал администрации города Нижневартовск. Долгосрочные параметры регулирования тарифов для концессионера будут определены государственным органом - Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры.

Согласно концессионному соглашению, около 4,5 млрд рублей будет вложено в ближайшие 10 лет в развитие и модернизацию центральной системы теплоснабжения Нижневартовска. Предусмотрена модернизация и строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, а также строительство газовой котельной, реконструкция существующего комплекса источников теплоснабжения и центральных тепловых пунктов. Основной объем инвестиций (более 2,5 млрд) инвестор в лице АО «Горэлектросеть» обязан вложить в развитие системы теплоснабжения в ближайшие пять лет. В этот период будут модернизированы источники тепла.

В следующие пять лет будут заменены сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, объем инвестиций составит 2 млрд рублей. Таким образом, работа по модернизации и строительству новых объектов системы теплоснабжения Нижневартовска рассчитана на 10 лет. Полный срок концессионного соглашения – 25 лет, в течение которого концессионер обязуется не только провести полное техническое перевооружение в отрасли, но и обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение города в соответствии с высокими стандартами качества.

ИСТОЧНИК KP.RU