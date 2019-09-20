В Сургуте женщина на красной «Мазде» сбила подростка

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-20T09:14:34+03:00

В Сургуте на красной «Мазде» женщина сбила подростка. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло утром 19 сентября в Сургуте. Женщина "Мазде" сбила девушку на пешеходном переходе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 08:50 в городе Сургут на улице 30 лет Победы 38-летняя водитель, управляя автомобилем «Мазда», выехала на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, сбила 16-летнюю девушку. В результате ДТП девушка-пешеход получила телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили ранения. Задержаны 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU