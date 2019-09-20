В Ханты-Мансийске под видом электриков в квартиры пенсионеров проникают мошенники

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-20T07:52:14+03:00

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В окружной столице зафиксированы случаи нового вида мошенничества. Группа молодых славян в возрасте от 25 до 30 лет проникает в квартиры под видом сотрудников городских электрических сетей.

По данным администрации города, визитеры заявляют о необходимости проведения плановой проверки. Как правило жертвами становятся пенсионеры, проживающие в двухэтажных деревянных многоквартирных домах. После того как злоумышленники попадают в жилье они бегло осматривают «проводку» и розетки после чего дают фиктивное заключение о критическом состоянии бытовой электрической сети. После всего констатируют, что ремонт обойдется хозяевам в 200 тысяч рублей, и пока доверчивые собственники прибывают в растерянности предлагают более экономичный выход из ситуации – специальный прибор.

Отметим, что мужчины одеты в униформу, предъявляют хоть и поддельные, но похожие на оригинал удостоверения и даже устанавливают те самые приборы, которые якобы продлят срок службы обветшалого электрооборудования и в случае короткого замыкания обесточат опасную розетку. К приборам выдаются даже технические паспорта и составляется «липовый» акт. Стоимость бюджетного варианта - 6 тысяч рублей за один умный датчик. Довольные пенсионеры отдают деньги, а «специалисты» мгновенно ретируются.

Чтобы обезопасить себя от потери денег стоит помнить о нескольких правилах. МП «Городские электрические сети» заранее уведомляют жильцов о плановых работах: посредствам расклейки объявлений у подъездов, на сайте, в бегущей строке на телевидении. От «ГЭС», как правило, приходит один сотрудник, у которого есть именное удостоверение с фотографией, печатью и специальным номером. Удостовериться в подлинности «корочки» можно позвонив на телефону горячей линии 8-800-200-8607, там же можно узнать запланированы ли какие-либо работы по вашему адресу. На каждом специалисте муниципального предприятия закреплен видеорегистратор с gps-датчиком. Самое важное и главное – вся стоимость выполненных работ начисляется собственникам в ежемесячную квитанцию об оплате. Все варианты с деньгами «из рук в руки» или оплаты на месте исключены.

ИСТОЧНИК KP.RU