В Нефтеюганске со 100 граммами гашиша задержан молодой человек
Сотрудниками полиции Нефтеюганска был задержан 22-летний ранее судимый местный житель, у которого было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения темного цвета общей массой порядка 100 граммов.
В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что изъятое является наркотическим средством «гашиш».
Молодой человек пояснил, что приобрел вещество в сети Интернет для личного потребления, доставка была почтой.
В отношении нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, перевозка и изготовление наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU