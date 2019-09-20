СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-20T07:43:47+03:00

В Нефтеюганске со 100 граммами гашиша задержан молодой человек. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Наркотик он купил в сети

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Сотрудниками полиции Нефтеюганска был задержан 22-летний ранее судимый местный житель, у которого было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения темного цвета общей массой порядка 100 граммов.

В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что изъятое является наркотическим средством «гашиш».

Молодой человек пояснил, что приобрел вещество в сети Интернет для личного потребления, доставка была почтой.

В отношении нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, перевозка и изготовление наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU