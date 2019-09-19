СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-19T15:57:17+03:00

Шквалистый ветер, гроза и дожди обрушились на Югру. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Непогода с сильным ветром, дождями и грозой пришла в Ханты-Мансийский автономный округ. По информации Ханты-Мансийского гидрометеоцентра 20 сентября ожидается ухудшение погодных условий: сильный дождь, гроза, град, усиление ветра, скорость которого может достигать 23 метров в секунду. На дорогах- плохая видимость.

Сотрудники ГИБДД округа в случае ухудшения погодных условий рекомендуют водителям быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим. Пешеходам следует также проявлять внимательность, находясь вблизи дорог.

В случае необходимости звоните по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU