В отделении полиции Сургута скончался задержанный
Жителя Сургута полицейские задержали в понедельник за административное правонарушение и поместили в камеру. Утром, открыв следственный изолятор временного содержания, полицейские обнаружили нарушителя мертвым.
Факт смерти в отделении полиции подтвердили в следственном комитете Югры. В ведомстве заявили, что в данный момент проводится проверка по факту смерти в отделе полиции административно-задержанного мужчины.
Известно, что нетрезвый 47-летний сургутянин 16 сентября был доставлен в отдел полиции города. Он был оставлен в помещении для административно-задержанных лиц. Утром мужчину обнаружили без признаков жизни. По предварительным данным он скончался от заболевания сердца. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.
Следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU