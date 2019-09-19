2019-09-19T15:44:19+03:00
Происшествия

В отделении полиции Сургута скончался задержанный

Причины гибели выясняют следователи
Алена Кульмухаметова
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В отделении полиции Сургута скончался задержанный. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ отделении полиции Сургута скончался задержанный. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Жителя Сургута полицейские задержали в понедельник за административное правонарушение и поместили в камеру. Утром, открыв следственный изолятор временного содержания, полицейские обнаружили нарушителя мертвым.

Факт смерти в отделении полиции подтвердили в следственном комитете Югры. В ведомстве заявили, что в данный момент проводится проверка по факту смерти в отделе полиции административно-задержанного мужчины.

Известно, что нетрезвый 47-летний сургутянин 16 сентября был доставлен в отдел полиции города. Он был оставлен в помещении для административно-задержанных лиц. Утром мужчину обнаружили без признаков жизни. По предварительным данным он скончался от заболевания сердца. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

Следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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