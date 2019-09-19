Вартовчанин вынес из чужой квартиры два телевизора

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-19T12:42:21+03:00

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В Нижневартовске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 32-летний мужчина похитил из квартиры заявителя два телевизора общей стоимостью 47 тысяч рублей. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Правоохранителями изъято похищенное и возвращено законному владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных преступлений: два грабежа, кража, один случай мошенничества и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Арестованы два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU