Вартовчанин вынес из чужой квартиры два телевизора
В Нижневартовске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, 32-летний мужчина похитил из квартиры заявителя два телевизора общей стоимостью 47 тысяч рублей. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Правоохранителями изъято похищенное и возвращено законному владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Добавим, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных преступлений: два грабежа, кража, один случай мошенничества и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Арестованы два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU