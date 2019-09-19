СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-19T12:36:10+03:00

По 700 тысяч рублей выдадут жителям Югры на погашение ипотеки

Для ее получения необходимо подать заявление на Едином портале

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С 15 сентября 2019 года Депсоцразвития Югры предоставляет многодетным семьям региона услугу Единовременная денежная выплата на покупку и строительство жилья в счет погашения части остатка ипотеки предоставляют с 15 сентября 2019 года.

Об этом сообщает департамент социального развития Югры. Отмечается, что югорчанам нет необходимости посещать центры социальных выплат, МФЦ и департамент социального развития, так как данная услуга предоставляется исключительно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Напомним, решение о назначении в 2019 году единовременной денежной выплаты отдельным категориям многодетных семей принято 30 августа на заседании правительства автономного округа, прошедшего под председательством губернатора Натальи Комаровой.

- Выплата составит 700 тысяч рублей на семью и может быть использована на приобретение жилья, являющегося единственным для семьи, в счет погашения части остатка основного долга по одному ипотечному жилищному кредиту, - отметила тогда глава региона Наталья Комарова.

Материальную поддержку могут получить те многодетные семьи, которые не являются участниками каких-либо госпрограмм по улучшению жилищных условий, но обременены ипотечными кредитами. Претендовать на выплату могут семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов; семьи, в которых один либо оба родителя являются инвалидами; семьи, потерявшие кормильца; малообеспеченные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU