СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-19T11:58:46+03:00

За реконструкцию сквера в Нижневартовске взялся новый подрядчик. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Ежедневно на площадке трудятся от 12 до 15 человек

Изменить размер текста: A A

Реконструкция сквера Строителей, что находится на пересечении улиц Мира и Нефтяников, продолжается. Прежний подрядчик не справился с обязательствами. 10 сентября к работам на объекте приступил новый. Победителем конкурсного аукциона стала компания ООО «Версо-Монолит».

По словам представителя нового подрядчика, За прошедшую неделю очень многое сделано: плиткой вымощена пешеходная зона, подготовлен к покраске монумент Город, устанавливается гранит для зоны почета, разбиты газоны, вскоре оформят песочные часы.

Проблем с рабочими нет. Ежедневно на площадке трудятся от 12 до 15 человек. При необходимости количество увеличат. Также строители отмечают, что погодные условия не должны повлиять на работу. Для обустройства некоторых элементов будут устанавливать навесы и тепловые пушки.

Сейчас возобновлены все строительно-монтажные работы. Срок по договору установлен - до конца ноября.

Проект включает более 11 подобъектов, в том числе солнечные часы, которые установлены на площади Времени, параметрические галереи под открытым небом, к оформлению которых уже приступили, места отдыха, монумент Город, площадь Почета, входы на территорию сквера Строителей украшают арки неправильной формы и другие элементы.

Впервые при благоустройстве зоны отдыха при мощении пешеходной площади использована не классическая плитка, обладающая противоскользящим эффектом. Особое место в реконструкции займет подсветка. Зимой здесь планируется установить ель и проводить новогодние мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU