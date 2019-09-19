В Мегионе вор оставил женщину без золотых украшений

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-19T11:44:52+03:00

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Полицейскими Мегиона возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины.

По данным УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, находясь в квартире потерпевшей, подозреваемый похитил два золотых кольца и одну пару сережек. Стоимость ущерба составила 45 тысяч рублей. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 52 преступления, раскрыто 33, из них: грабеж, угон, шесть мошенничеств, десять краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU