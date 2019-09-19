В Мегионе вор оставил женщину без золотых украшений
Полицейскими Мегиона возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины.
По данным УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, находясь в квартире потерпевшей, подозреваемый похитил два золотых кольца и одну пару сережек. Стоимость ущерба составила 45 тысяч рублей. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 52 преступления, раскрыто 33, из них: грабеж, угон, шесть мошенничеств, десять краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU