Саду с общественным огородом в Ханты-Мансийске дали название «61°69°»

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-19T10:01:10+03:00

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Инициативная молодежь города Ханты-Мансийск создала необычный сад. Название ему тоже выбрали нестандартное.

Напомним, сад с общественным огородом появился в сентябре на небольшом пустыре на улице Рознина. Пространство превратилось в зону рекреации по открытым небом. Теперь здесь можно встретиться с друзьями, устроить концерт или посадить растение. По задумке авторов проекта – это еще и образовательный объект, рассказывающий о природе родного края. Работа над садом шла в несколько этапов: изучение территории, проведение первых экспериментов и стройка.

Название сада «61°69°» выбирали сами жители окружной столицы путем он-лайн опроса. Оно напоминает о замечательном факте: в Ханты-Мансийске есть точка конфлюэнции, так называют места пересечения целочисленных, без минут и секунд, параллели и меридиана. В России всего два таких населенных пункта, и Ханты-Мансийск – один из них: в нашем городе пересекаются 61 градус северной широты и 69 градусов восточной долготы.

ИСТОЧНИК KP.RU