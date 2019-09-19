2019-09-19T09:53:08+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Нижневартовска ради компенсации за БАДЫ перевела мошенникам более миллиона рублей

Найти преступника пока не удалось
Алена Кульмухаметова
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Пенсионерка из Нижневартовска ради компенсации за БАДЫ перевела мошенникам более миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.comПенсионерка из Нижневартовска ради компенсации за БАДЫ перевела мошенникам более миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано десять дистанционных преступлений. Жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Советского района перевели мошенникам более 1 200 000 рублей.

Так, 66-летняя жительница Нижневартовска, желая получить компенсацию за ранее приобретенные БАДы, лишилась более одного миллиона рублей.

А 47-летнему вартовчанину позвонил неизвестный и предложил пройти медицинскую комиссию для устройства на работу. Поверив звонившему, югорчанин перевел на счет злоумышленника 6000 рублей, но услугу так и не получил.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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