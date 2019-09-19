Продукция югорских фермеров появятся в крупной торговой сети

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-19T09:10:47+03:00

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Федеральная розничная сеть «Лента» разместит «уголок фермерских продуктов» югорских сельхозпроизводитей в гипермаркетах сети. Внутри магазинов «Лента» появятся витрина, где будет представлена местная натуральная продукция, произведенная в фермерскими хозяйствами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Об этом стало известно в ходе переговоров заместителя генерального директора Фонда развития Югры Алексея Федяева с представителями компании "Лента", в том числе дивизиональным директором Сергеем Калачевым и региональным директором Василием Рудольфом. Встреча состоялась в рамках торгово-закупочной сессии на полях IX Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

- В результате сотрудничества торговых сетей с местными сельхозпроизводителями магазины расширяют ассортимент и получают высококачественную продукцию, а фермеры используют возможности сетевого трафика. Такой формат взаимодействия позволяет не конкурировать, а сотрудничать. Выигрывает и ритейлер, и местный производитель, и потребитель, - подчеркнул Алексей Федяев.

В Межрегиональной агропромышленной выставке принимает участие делегация Югры во главе с Губернатором Натальей Комаровой. В ходе выставки состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента России в УрФО. 19 сентября Межрегиональная агропромышленная выставка завершает свою работу.