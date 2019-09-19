СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-19T09:03:38+03:00

В детсадах Сургута детям на новом уроке рассказывают о земляках Фото: Татьяна Коркина

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В детских садах Сургута с 1 сентября введена новая краеведческая образовательная программа «Мой край родной – Югра». Дошколятам в интересной и доступной форме рассказывают об истории родного края, его особенностях, известных земляках и героях.

По информации администрации города Сургут, новый урок – часть комплексного муниципального проекта «Современный детский сад». Он представлен портфелем из пяти тематических проектов. В их число входит краеведческая образовательная программа «Мой край родной – Югра».

Детям 5-7 лет рассказывают историю Югры. Программа включает в себя применение игр, загадок, мастер-классов и прочих видов деятельности для объяснения материала. Для доступного восприятия материала приобретено интерактивное пособие «Моя Югра. Край, в котором я живу» на сумму более семи миллионов рублей. Книга предназначена для знакомства детей с природой Югры, растительным и животным миром региона, особенностями векового уклада быта народов, исторически населяющих данную территорию.

В настоящее время в реализацию проекта включены 17 дошкольных учреждений. Планируется, что к 2022 году во всех ста детских садах будут разработаны и реализованы инновационные образовательные проекты по краеведению.

Помимо этого, юные сургутяне посещают выставки и музеи, где получают дополнительную информацию о родном крае. Также Сургут стал одной из точек областного детского туристического маршрута и приступил к реализации проекта по развитию взаимного детского туризма.

Первые детские туры запланированы уже на осенних каникулах. Департамент образования администрации Сургута организовывает поездку детей в бывшую столицу Сибири – Тобольск.

Отдельная краеведческая секция появится и в уникальном парке «Россия- моя история», который откроется в Сургуте в конце года.

ИСТОЧНИК KP.RU