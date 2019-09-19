Увлеченного астрономией жителя Мегиона развели мошенники

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-19T08:52:23+03:00

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В дежурную часть полиции Мегиона с заявлением о мошенничестве обратился 34-летний мужчина. В надежде приобрести телескоп, он перевел 55 тысяч рублей неизвестному, но товара так и не получил.

Мегионец рассказал полицейским, что в свободное от работы время он увлекается астрономией и для более детального изучения науки решил приобрести специальный телескоп. На официальном сайте любителей астрономии, он разместил информацию о том, что желает купить телескоп. В скором времени мужчина получил выгодное предложение. Все детали сделки виртуальные собеседники обсудили в ходе переписки в соцсетях. Для подтверждения наличия товара лже-продавец выслал видеосъемку самого телескопа и пообещал, что после перевода оплаты отправит его через транспортную компанию в Мегион. Пострадавший перевел 55 тысяч рублей на счет неизвестного, но ни квитанции об отправки товара, ни посылки так и не получил. Продавец перестал выходить на связь.

Спустя некоторое время, обеспокоенный потеряй денег, заявитель решил связаться с неизвестным по телефону. У посетителей сайта он узнал номер телефона неизвестного продавца. Выяснилось, что электронную почту «настоящего» участника сайта любителей астрономии взломали мошенники и от его имени вели переписку с мегионцем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU