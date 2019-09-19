СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-19T08:41:22+03:00

В Ханты-Мансийске на посадку деревьев подали заявки более ста человек. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Изменить размер текста: A A

Кампания по озеленению и благоустройству столицы Югры пройдет 21 сентября на территории гостиницы «Олимпийская» в рамках поддержки Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

В субботу в 11 часов более 150 саженцев хвойных пород, украсят участок перед гостиницей На сегодняшний момент свое участие в мероприятии уже подтвердили порядка 100 человек.

Стоит отметить, что экологическая акция называется «Лес Победы» и проходит четвертый год подряд. За период ее существования было высажено более 500 молодых деревьев.

Муниципальные предприятия города Ханты-Мансийска окажут содействие в предоставлении посадочного материала, а также необходимого инвентаря.

Принять участие в акции могут жители и гости столицы автономного округа. По всем вопросам обращаться в отдел экологии Департамента городского хозяйства по тел. 32-33-92.

ИСТОЧНИК KP.RU