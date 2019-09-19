2019-09-19T08:06:02+03:00
Происшествия

В минувшие сутки в Югре в 2 ДТП пострадали 2 человека

Задержаны пять пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки в Югре в 2 ДТП пострадали 2 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ минувшие сутки в Югре в 2 ДТП пострадали 2 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Сургуте вечером. Столкнулись две иномарки.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 19:50 в городе Сургут на проспекте Ленина 41-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», не выдержал необходимую безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Хендэ Крета» под управлением 29-летней водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ Крета» получила телесные повреждения. За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили ранения. Задержано пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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