Новый состав общественной палаты формируют в Югре

СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-19T07:46:40+03:00

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Прием заявок в новый состав общественной палаты Югры стартовал 2-го и завершится 30 сентября. Результаты станут известны после завершения всех необходимых процедур. В этом году произошли изменения в процессе формирования органа. Об этом рассказала председатель общественной палаты Ирина Максимова.

- Раньше мы формировались так: 22 человека назначались губернатором, 22 избирались от 22 муниципалитетов. Проводились собрания, общественные организации выдвигали своего кандидата и голосованием принималось решение. Сейчас принцип совершенно другой. Есть федеральный закон о формировании региональных общественных палат, в соответствии с ним внесены изменения в наш региональный закон и теперь общественная палата формируется из 3-х списков. По первому 15 человек будут утверждены губернатором из состава членов региональных отделений всероссийских и межрегиональных общественных организаций, работающих на территории округа. Второй список – из региональных общественных организаций, который утверждает дума Югры. После того, как будет сформировано две трети состава, будет определена треть из числа членов местных общественных организаций,- рассказала о нововведениях Ирина Максимова.

В общественную палату будут избираться люди, имеющие непосредственную причастность к деятельности общественного объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU