2019-09-19T07:36:25+03:00
Общество

Погода в Югре 19 сентября: дожди, грозы и сильный ветер

На дорогах плохая видимость
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 19 сентября: дожди, грозы и сильный ветерПогода в Югре 19 сентября: дожди, грозы и сильный ветерФото: Татьяна Коркина
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В четверг 19 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. По восточной половине округа дождь, местами сильный, гроза, по западной половине местами небольшой дождь. Ветер южный 4 - 9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, днем без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13,+15 градусов.

В Сургуте облачно, дожди и гроза. Ветер юго-западный, юго-восточный 1-10 метров в секунду. Температура воздуха днем +10, +13 градусов.

В Нижневартовске облачно и дожди. Ветер юго-западный, западный, южный 3-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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