На улице Профсоюзов сгорели кафе, автомойка и гаражи

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-18T16:10:39+03:00

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Серьезный пожар произошел сегодня в 15:30 в Сургуте в здании на Профсоюзов. По данным СургутИнформ-ТВ, огонь охватил гаражи, автомойку и кафе.

Возгорание произошло в бытовом помещении по улице Профсоюзов, 31а. Позже огонь распространился на кафе, автомойку и гаражи, расположенные в этом же здании. Не обошлось без пострадавших. Один человек на скорой был доставлен в ожоговый центр, еще трое надышались дымом, их выводили пожарные. Всем оказана медицинская помощь.

Очаг возгорания в данный момент локализирован, пожарные продолжают проверять помещение. Дознаватели проводятся меры по установлению причин случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU