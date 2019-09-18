2019-09-18T15:55:03+03:00
Происшествия

В Советском районе с крупной партией наркотиков задержана пара

Их автомобиль был начинен запрещенными веществами
Алена Кульмухаметова
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В Советском районе с крупной партией наркотиков задержана пара. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Советском районе с крупной партией наркотиков задержана пара. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Полицейские Советского района во время профилактического рейда задержан автомобиль под управлением 33-летней местной жительницы. При обыске стражи порядка обнаружили наркотики.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в машине также находился 42-летний житель Югорска. В ходе досмотра у граждан при себе хранилось неизвестное порошкообразное вещество.

Согласно проведенной экспертизе, вещество является синтетическим наркотиком общей массой порядка 240 граммов, что является особо крупным размером.

Далее полицейскими обнаружен тайник-закладка с порошкообразным веществом светлого цвета, которое является наркотическим средством массой 4,878 грамм.

Общая масса изъятого составила почти 245 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Подозреваемые задержаны. Известно, что ранее оба привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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