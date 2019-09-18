В жилые дома Нижневартовска запускают тепло

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-18T15:41:13+03:00

Горожане больше не будут мерзнуть в своих квартирах

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Жалобам вартовчан по поводу холода в жилищах подходит конец. Уже завтра 19 сентября бататерии в их квартирах станут теплыми.

Об этом сообщили в администрации города Нижневартовск.

- В связи с началом отопительного периода 2019-2020 годов с 19 сентября будет произведена подача теплоносителя в системы отопления жилых домов, говорится в сообщении.

В случае возникновения инцидентов или аварийных ситуаций жители города могут обращаться в диспетчерские службы, обслуживающих организаций по месту проживания, а также в оперативно-информационный отдел департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города по телефону 62-36-96, в единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам: 112, 24-75-54.

ИСТОЧНИК KP.RU