Югорчанин на велосипеде обокрал магазин одежды

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-18T15:03:53+03:00

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В отделение полиции Югорска поступило заявление от директора магазина спортивной одежды о совершении кражи вещей на общую сумму более 14 тысяч рублей.

Оперативники установили и доставили в дежурную часть подозреваемого. Злоумышленником оказался житель города 1987 года рождения.

Задержанный признался в содеянном. Мужчина рассказал, что, приехав на велосипеде в торговый комплекс, зашел в отдел спортивной одежды. Там он выбрал несколько вещей, примерил и решил их похитить, так как денег не имел. Сняв все антикражные устройства карманным ножом, не оплатив за товар, вышел из магазина.

В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции данной статьи в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU