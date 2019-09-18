В Нижневартовске открывается новая поликлиника

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-18T13:53:39+03:00

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В Нижневартовске 19 сентября состоится общественная приемка отделения врачей общей практики №3 поликлиники №2. Новое медучреждение расположено по адресу: улица Героев Самотлора, 30. Получать медицинскую помощь здесь смогут около 11 тысяч взрослых граждан.

По данным городской администрации, на 287 квадратных метрах отделения будет организована работа кабинетов: одного прививочного, одного процедурного, трех терапевтических, одного кабинета врача общей практики, в котором будут размещены кардиограф, негатоскоп для изучения рентгеновских снимков и осветительная таблица для выявления остроты зрения, одного кабинета приема анализов. Прием пациентов будут вести врачи-терапевты и врач общей практики.

Новое структурное подразделение поликлиники оборудовано согласно принципам бережливых технологий и безбарьерной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU