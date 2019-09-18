2019-09-18T13:38:08+03:00
Общество

Вартовчане создадут кормушки для птиц в едином стиле

Идею проведения акции выдвинул глава города
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вартовчане создадут кормушки для птиц в едином стиле. Фото с сайта pixabay.comВартовчане создадут кормушки для птиц в едином стиле. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Впервые в Нижневартовске состоится акция «Теплый город». Она стартует в школах и детских садах, учреждениях культуры и дополнительного образования.

По информации городской администрации, в преддверии холодов воспитанники учреждений будут мастерить скворечники.

Инициатором акции стал глава города Нижневартовск Василий Тихонов. Он считает, что мероприятие поможет привить детям любовь к природе и воспитать навыки бережного и ответственного отношения к ее обитателям.

Кормушки для птиц будут впервые созданы в едином стиле. Их изготовление продлится до 15 октября, после – скворечники появятся на улицах города. Завершением акции станет создание символичного арт-объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Профсоюзов сгорели кафе, автомойка и гаражи
В Советском районе с крупной партией наркотиков задержана пара
В жилые дома Нижневартовска запускают тепло
Югорчанин на велосипеде обокрал магазин одежды
В Сургуте до конца сентября завершат ремонт дорог
Мигрант похитил из сетевого магазина в Сургуте 80 плиток шокололада
В Нижневартовске открывается новая поликлиника
В Сургуте следователи возбудили уголовное дело по факту падения детей в шахту дома
В Нижневартовске вымогатели с угрозами требовали оформить кредит на югорчанина
В Югре стартовала «Неделя туризма»
В Лангепасе жену за убийство супруга отправили лечиться
В Сургуте в жилые дома дали тепло
Насильника из Березовского района отправили на 3,5 года в тюрьму
Молодежь Ханты-Мансийска приняла участие в экстремальном забеге
Во время купания в ванной в Сургуте убило током девочку
Сургутянам предлагают проголосовать за благоустройство парка «За Саймой»
В Нижневартовске насмерть разбился подросток на «ВАЗе»
Отопление в домах вартовчан появится 19 сентября
Погода в Югре 18 сентября: дожди и прохладно