Вартовчане создадут кормушки для птиц в едином стиле
Впервые в Нижневартовске состоится акция «Теплый город». Она стартует в школах и детских садах, учреждениях культуры и дополнительного образования.
По информации городской администрации, в преддверии холодов воспитанники учреждений будут мастерить скворечники.
Инициатором акции стал глава города Нижневартовск Василий Тихонов. Он считает, что мероприятие поможет привить детям любовь к природе и воспитать навыки бережного и ответственного отношения к ее обитателям.
Кормушки для птиц будут впервые созданы в едином стиле. Их изготовление продлится до 15 октября, после – скворечники появятся на улицах города. Завершением акции станет создание символичного арт-объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU