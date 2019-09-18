СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-18T13:38:08+03:00

Вартовчане создадут кормушки для птиц в едином стиле. Фото с сайта pixabay.com

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Впервые в Нижневартовске состоится акция «Теплый город». Она стартует в школах и детских садах, учреждениях культуры и дополнительного образования.

По информации городской администрации, в преддверии холодов воспитанники учреждений будут мастерить скворечники.

Инициатором акции стал глава города Нижневартовск Василий Тихонов. Он считает, что мероприятие поможет привить детям любовь к природе и воспитать навыки бережного и ответственного отношения к ее обитателям.

Кормушки для птиц будут впервые созданы в едином стиле. Их изготовление продлится до 15 октября, после – скворечники появятся на улицах города. Завершением акции станет создание символичного арт-объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU