В Нижневартовске вымогатели с угрозами требовали оформить кредит на югорчанина
Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовского района обратился 30-летний житель села Сосновый Бор с заявлением о том, что в отношении него неизвестными лицами совершено вымогательство.
В УМВД по ХМАО-Югре заявили, что в июне текущего года 25-летний мужчина с подельником, угрожая избиением потребовал от потерпевшего оформления кредита для приобретения сотового телефона стоимостью 57 тысяч рублей.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».
Один из злоумышленников находится в изоляторе временного содержания за ранее совершенное преступление.
Расследование данного уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU