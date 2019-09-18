2019-09-18T12:59:57+03:00
Происшествия

В Нижневартовске вымогатели с угрозами требовали оформить кредит на югорчанина

Один из злоумышленников находится под арестом
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске вымогатели с угрозами требовали оформить кредит на югорчанинаВ Нижневартовске вымогатели с угрозами требовали оформить кредит на югорчанинаФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции Нижневартовского района обратился 30-летний житель села Сосновый Бор с заявлением о том, что в отношении него неизвестными лицами совершено вымогательство.

В УМВД по ХМАО-Югре заявили, что в июне текущего года 25-летний мужчина с подельником, угрожая избиением потребовал от потерпевшего оформления кредита для приобретения сотового телефона стоимостью 57 тысяч рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

Один из злоумышленников находится в изоляторе временного содержания за ранее совершенное преступление.

Расследование данного уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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